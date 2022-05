Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten zwischen dem 13.05.2022 und dem 16.05.2022 in einen Kindergarten in der Pettenkoferstraße in Ludwigshafen einzubrechen. An einer Tür und einem Fenster konnten Beschädigungen festgestellt werden. Die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude und demnach wurde nichts entwendet. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Wer hat im angegebenen Zeitraum Personen oder Fahrzeuge an der Kindertagesstätte beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

