Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt, Altölkanister entsorgt

Aalen (ots)

Bühlertann: Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr kam es in einer Unterkunft im Uferweg zu einem Streit zwischen einem 27-jährigen Bewohner und einem 29-jährigen Bewohner. Dieser Streit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung in Folge derer der 27-Jährige den 29-Jährigen mit einem Messer schwer verletzte. In der Folge konnte der 27-Jährige durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Kirchberg an der Jagst: Altölkanister entsorgt

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Person vier Kanister mit Altöl gefüllt in einem Waldstück im Gewann Geißholz abgestellt hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 07961 9300 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell