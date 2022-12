Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Fahrzeugbrand - Autos beschädigt - Zigarettenautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwochnachmittag kurz nach 17:30 Uhr die Kreisstraße 1850 von der B14 kommend in Fahrtrichtung Schwaikheim. Hierbei kam er auf die Gegenfahrspur und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Audi. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in der Hauptstraße zu einem Fahrzeugbrand. Ein 44 Jahre alter Autofahrer parkte das Fahrzeug gegen 18 Uhr, kurz darauf begann es im Motorraum zu qualmen und anschließend zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen kam mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort und löschte den VW. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch einen Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Stuttgarter Straße geparkt war. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Weiler: Autos beschädigt

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 18 Uhr wurden in der Carl-Zeiss-Straße an zwei geparkten Autos die linken Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Kernen im Remstal: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch brachen bisher unbekannte Diebe in der Straße "Auf der Höhe" einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten sowohl das darin befindliche Bargeld, als auch die Tabakwaren. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegengenommen.

Murrhardt: 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 64 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr die L 1066 aus Sulzbach kommend in Richtung Murrhardt. Auf Höhe des Parkplatzes Harbach kam er auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 45-jährigen Opel-Fahrerin. Anschließend kamen beide Autos von der Straße ab. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 20.000 Euro. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 15 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Im Kusterfeld einen geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am BMW wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang telefonisch unter der Nummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell