Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Dritte Folgemeldung zu Großeinsatz

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Zwei Familienangehörige waren am Vormittag auf die Tat in Schorndorf aufmerksam geworden. Sie wandten sich an Dritte, die die Rettungsleitstelle und in der Folge die Polizei verständigten.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben mittlerweile ergeben, dass es sich bei den tödlich Verletzten in Schorndorf mutmaßlich um eine 48Jahe alt gewordene Frau und einen 60 Jahre alt gewordenen Mann handelt.

Der lebensgefährlich verletzte 57 Jahre alte Mann in Fellbach wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Alle drei Personen haben die türkische Staatsangehörigkeit und stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander.

Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart geführt. Nach derzeitigen Stand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der 60 Jahre alt gewordene in Schorndorf aufgefundene Tote zunächst auf die beiden Angehörigen schoss und sich anschließend selbst richtete. Es liegen aktuell keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung weiterer Personen vor.

Neben Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurde das Polizeipräsidium Aalen auch von Spezialisten des Landeskriminalamtes unterstützt. Zudem waren 28 Einsatzfahrzeuge des PP Aalen sowie zwei Notarztbesatzungen und drei Rettungswagenbesatzungen im Einsatz. Ebenfalls wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Stuttgarter Straße in Schorndorf war im Zuge der Einsatzmaßnahme bis etwa 14.30 Uhr gesperrt.

Die kriminaltechnischen Untersuchungen und Spurensicherungsmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.

