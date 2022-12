Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz und Unfälle

Aalen (ots)

Lauchheim: Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt 19 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Bopfingen und Lauchheim am Donnerstagmorgen gegen 00.45 Uhr zu einem Wohnhaus in die Deutschordenstraße aus, nachdem von dort ein Gasaustritt gemeldet worden war. Eine 57-Jährige hatte einen Knall gehört und verständigte in der Folge die Rettungskräfte. Von der Feuerwehr wurde eine Gasmessung vorgenommen, welche negativ verlief. Gasaustritt konnte somit keiner festgestellt werden. Es wird von einem technischen Defekt an der Heizung ausgegangen, eine Wartungsfirma kümmerte sich darum. Sachschaden entstand keiner.

Ellwangen: Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Mit ihrem VW Caddy erfasste eine 46-Jährige am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße 3217 ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Jagstzell: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag zwischen 11 Uhr und 22.30 Uhr einen Porsche, der in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Crailsheimer Straße abgestellt war. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Fehlende Fahrtüchtigkeit und keinen Führerschein

Ein 83-Jähriger überfuhr vermutlich altersbedingt am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr mit seinem Opel die Mittelinsel des Kreisels im Bereich Siemensstraße/Bahnhofstraße. Anschließend fuhr er über den falschen Fahrstreifen über weitere Verkehrsinseln, ehe sein Pkw wegen fehlender Bodenhaftung mit den Reifen in der Luft hängen blieb. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Anhänger gestreift

Beim Vorbeifahren streifte eine 48-Jährige am Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr mit ihrem Peugeot einen in der Nikolausgasse abgestellten Anhänger, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 1500 Euro Schaden

In der Paradiesstraße wendete eine 31-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr ihren Toyota, wobei sie einen dort geparkten Mazda streifte und einen Sachschaden von rund 1500 Euro verursachte.

