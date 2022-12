Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, in Wohnung eingebrochen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Mittwochmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Seat-Fahrer den Leonhard-Kern-Weg in Richtung des Schweikerwegs. Dabei kam er aufgrund Alkoholeinflusses nach rechts und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault. Dieser wurde durch die Wucht des Crashs auf einen davorstehenden Fiat aufgeschoben. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 500 Euro. Der 54-Jährige wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht, dort wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt.

Ilshofen: Unfall auf der Autobahn

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:20 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Ilshofen kam es zu einem Reifenschaden auf der rechten Fahrzeugseite, wodurch der Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr das Fahrzeug durch die Leitplanke und rutschte eine Böschung hinab. Der Lkw kippte um und kam kopfüber zum Stillstand. Der 55-Jährige Fahrer des Lkws blieb unverletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 110 000 Euro.

Michelbach an der Bilz: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Ein 70-jähriger Mann befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr die L1055 von Rauhenbretzingen in Richtung Hessental. Dabei kam er mit seinem Opel in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrsschilder. Anschließend fuhr er ohne anzuhalten weiter. Die Polizei wurde durch Zeugenhinweise auf den Vorfall aufmerksam und konnte den Mann wenig später einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde in der Folge in eine Klinik gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 500 Euro.

Crailsheim: In Wohnung eingebrochen

Ein Dieb verschaffte sich am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 19 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im Mittleren Weg. Dort entwendete er Schmuck und einen E-Scooter im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Rosengarten: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 59-jähriger Nissan-Fahrer die K2669 vom Luckenbacher See kommend in Richtung der Heimbachsiedlung. Als er nach links in die K2576 einbiegen wollte, übersah er eine 56-jährige Fußgängerin, welche diese gerade überqueren wollte. Der Fahrzeuglenker stieß gegen die Fußgängerin, wodurch diese schwer verletzt wurde. Sie wurde zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

