Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf/Fellbach: Vierte Folgemeldung zum Tötungsdelikt mit Großeinsatz der Polizei

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Schorndorf/Fellbach: Vierte Folgemeldung zum Tötungsdelikt mit Großeinsatz der Polizei

Die Ermittlungsbehörden gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der 60 Jahre alt gewordene Täter am Mittwochvormittag zunächst seinen 57 Jahre alten Bruder in Fellbach aufsuchte und auf diesen schoss. Der 57-Jährige wurde hierdurch lebensgefährlich verletzt und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Der Täter begab sich hiernach zum Wohnort des 57-Jährigen in Schorndorf und erschoss dessen 48 Jahre alt gewordene Ehefrau. Hiernach richtete sich der Täter selbst. Es liegen weiterhin keine Anhaltspunkte auf eine Tatbeteiligung weiterer Personen vor. Zum Zeitpunkt der Tat in Schorndorf befanden sich noch zwei Töchter der Eheleute in der Wohnung. Sie befinden sich im Jugendlichen- bzw. Erwachsenenalter, wurden vom Täter nicht bedroht und konnten die Wohnung unversehrt verlassen. Sie wandten sich an Dritte, die die Rettungsleitstelle verständigten und von dort aus die Polizei um 11.34 Uhr informierten. Der Täter ist nach bisherigen Erkenntnissen zuvor noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Hinsichtlich des Tatmotivs konnte von den Ermittlungsbehörden in Erfahrung gebracht werden, dass offensichtlich innerfamiliäre Streitigkeiten vorlagen. Die gemeinsamen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

