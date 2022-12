Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 8:45 Uhr und 9:03 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Kalkofenstraße einen geparkten Seat Alhambra und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Seat wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Murrhardt: Aufgefahren

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 9 Uhr in der Fornsbacher Straße. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 60-jährige Mitsubishi-Fahrer nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und fuhr diesem auf. Verletzt wurde beim Auffahrunfall zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell