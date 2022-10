Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Einbrüche am zurückliegenden Freitag

Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (14. Oktober 2022) gegen 11:50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Brabanterstraße in Kleve. Die Täter verschafften sich durch die Eingangstür Zutritt zur Wohnung eines 35-jährigen, welcher sich zur Tatzeit in der Wohnung aufhielt. Der Mann überraschte die Täter, welche daraufhin in unbekannte Richtung flohen und keine Wertgegenstände entwenden konnten.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 24 Jahre alt - ca. 185cm groß - schmale Statur - trug eine rote Basecap

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am Freitag (14. Oktober 2022) zwischen 18:50 Uhr und 20:00 Uhr. Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Van-Brackel-Straße in Kleve. Aus der Wohnung eines 67-jährigen wurde dabei nichts entwendet.

Auch in Kleve-Düffelward, an der Röstendaalstraße, kam es am Freitag (14. Oktober 2022) zu einem Einbruch. Zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter, Zutritt zu einer Doppelhaushälfte eines Reihenhauses. Die Täter hebelten die Terrassentür und entwendeten Bargeld, ein Tablet, eine Armbanduhr sowie einen Rasierapparat.

Zeugen, die Hinweise zu einem der drei Sachverhalte geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell