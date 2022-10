Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Straßenraub

Geldbörse gestohlen

Kleve (ots)

Am Samstag (15. Oktober 2022) war ein 33-Jähriger aus Kleve zu Fuß auf der Herzogstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihm drei Personen entgegenkamen. Ein unbekannter Mann aus der Gruppe fragte den 33-Jährigen, was er dabei habe und wollte offenbar selber nachschauen. Der 33-Jährige stieß den Mann von sich, der daraufhin auf den 33-Jährigen einschlug und ihm seine Geldbörse stahl. Die drei Personen flüchteten anschließend in Richtung Fußgängerzone. Der unbekannte Täter wird beschrieben als etwa 55 Jahre alt und ca. 1,70m groß mit einem kräftigen Körperbau. Er hatte blonde, teils ergraute, kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einem orangenem T-Shirt, schwarzer Jogginghose, einem schwarzen Hoodie und einer Baseball-Kappe. Der Unbekannte war in Begleitung einer Frau im ungefähr selben Alter und einem schmalen Körperbau. Sie hatte schwarze, schulterlange Haare zu einem Zopf gebunden und trug eine schwarze Lederjacke. Die dritte Person war mit 1.85m etwas größer. Der Mann trug ebenfalls eine Baseballkappe.

Zeugen, die Hinweis zu dem Raub oder zu den drei beschriebenen Personen geben könne, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

