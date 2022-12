Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Brand einer Scheune - Feuerwehreinsatz u.a.

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 14:20 Uhr beschädigte am Donnerstag ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Waiblinger Straße den neben ihm geparkten Opel und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Opel wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg-Schlechtbach: Brand einer Scheune

Am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr geriet eine Scheune in der Brunnenbergstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehren Rudersberg und Fellbach kamen mit insgesamt neun Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen des Brandes auf die umliegenden Gebäude verhindern. Die Scheune selbst brannte vollständig ab. In der Scheune befanden sich mehrere Fahrzeuge sowie verschiedenes landwirtschaftliches Gerät, diese wurden beim Brand ebenfalls vollständig zerstört. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf insgesamt 60.000 Euro, verletzt wurde beim Brand zum Glück niemand. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Renault befuhr am Donnerstag gegen 12:10 Uhr die Esslinger Straße und streifte hierbei die geöffnete hintere Türe der Fahrerseite eines geparkten VW, dessen Fahrer gerade im Begriff war, das Fahrzeug zu entladen. Anschließend hielt die Fahrerin an und äußerte, dass sie keine Zeit habe, da sie zu einem Arzttermin müsse und fuhr weiter. Am VW entstand bei der Kollision Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Fahrerin des Renault soll etwa 70 Jahre alt sein und schwarze Haare haben, vom Kennzeichen ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Waiblinger Zulassung handelt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Feuerwehreinsatz

Mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Sulzbach/Murr am Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr in die Ittenberger Straße aus, nachdem dort der Brandalarm ausgelöst hatte. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass Wassereintritt im Dach den Alarm ausgelöst hatte und es kein Feuer gab.

Auenwald: In psychischem Ausnahmezustand

Am Donnerstagabend kurz nach 19.30 Uhr rückten Beamte des Backnanger Polizeireviers in die Lippoldsweiler Straße aus, nachdem ein 37-Jähriger in der elterlichen Wohnung randaliert hatte und sich gegenüber seinen Verwandten aggressiv verhielt. Bereits gegen 16 Uhr am Nachmittag war die Adresse angefahren worden, da der 37-Jährige deutlich alkoholisiert war und sich wohl auch entsprechend benahm. Den Einsatzkräften gegenüber zeigte sich der 37-Jährige sehr uneinsichtig und unkooperativ, weshalb ihm gegen 20.30 Uhr der Gewahrsam erklärt wurde. Hierauf beleidigte er die Beamten und weigerte sich, diese zu begleiten. Letztlich wurde der 37-Jhrige, der sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Backnang: Sachbeschädigung

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch verursachten, als sie auf die Wand eines Bankgebäudes in der Stuttgarter Straße ca. 1 x 1 m große Farbschmierereien aufbrachten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191/9090 entgegen.

