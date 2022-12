Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Sachbeschädigung, Brand

Aalen (ots)

Fellbach, Schmiden: Einbruch in Tonstudio Im Zeitraum von 23.12.2022, 21:00 Uhr und 24.12.2022, 19:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Welfenstraße in Fellbach, Schmiden über ein gekipptes Fenster Zutritt in ein Gebäude, welches als Tonstudio genutzt wurde. Im Innern wurde die Räumlichkeiten durchsucht. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Schorndorf: Trafostation im Klinikum in Brand geraten Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:39 Uhr, kam es in einem Technikraum im Krankenhaus Schorndorf aufgrund einer Überspannung zu einem Trafobrand. Die Feuerwehr Schorndorf rückte mit 7 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften zum Brandort aus und hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Da sich der Trafo in einem Nebengebäude befindet, konnte der Krankenhausbetrieb ungehindert fortgesetzt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100.000 - 150.000 Euro

Waiblingen: Zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt Im Zeitraum von Freitagvormittag, 11:00 Uhr, bis Samstagvormittag, 11:00 Uhr, beschädigten Unbekannte in Waiblingen, in der Straße "Schmaler Pfad" zwei dort geparkte Pkw. An den beiden Pkws, einem Suzuki und einem Renault, wurden die Scheiben eingeschlagen sowie die Motorhaube und die Seitentüren demoliert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-422) zu melden.

Waiblingen/Neustadt: Einbruch in Tankstelle Am ersten Weihnachtsfeiertag, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Fensterscheibe an einer Tankstelle in der Boschstraße in Waiblingen/Neustadt ein. Im Anschluss gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten gezielt Tabakwaren im Wert von ca. 2000 Euro. Der angerichtete Sachschaden an der Fensterscheibe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sie beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-422) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell