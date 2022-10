POL-PPMZ: Einbruch in Schwabenheim

Polizeipräsidium Mainz

Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Rosenstraße in Schwabenheim. Bislang unbekannte Täter betraten zunächst den Garten des Anwesens, um so zur Terrassentür der Erdgeschosswohnung zu gelangen. Die Täter brachen die Tür gewaltsam auf und durchwühlten die gesamte Wohnung. Nachdem sie eine noch nicht näher bezifferbare Menge an Bargeld und Wertgegenständen gefunden hatten, flüchteten die Einbrecher unerkannt. Eine 61-Jährige Nachbarin stellte den Einbruch am Dienstagmittag fest, als sie nach der Wohnung der sich im Urlaub befindlichen 82-jährigen Bekannten gesehen hatte. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Damit es bei der Rückkehr aus dem Urlaub in die eigenen vier Wände keine bösen Überraschungen gibt, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen ergreifen und sich auf Wunsch bei einer polizeilichen Präventionsstelle beraten lassen. Denn Kriminelle haben immer Saison und nutzen ihre Urlaubszeit gezielt für Einbrüche. Wenden Sie sich hierfür an:

Zentrale Prävention Sachbereich 15 Telefon: 06131/65-3390 Email: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de Internet: https://s.rlp.de/PnO

