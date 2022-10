Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunkener Student ohne Führerschein

Mainz (ots)

Ein 26-jähriger Student aus Rheinhessen genoss während seiner Vorlesung am Montagnachmittag diverse alkoholische Getränke. Als die Vorlesung kurz nach 16:00 Uhr beendet war, wollte der 26-jährige mit seinem Pkw nachhause fahren. Ein Freund des 26-jährigen versuchte ihn mehrfach davon abzuhalten noch zu fahren und rief letztlich sogar die Polizei zur Unterstützung. In der Zwischenzeit war es dem 26-Jährigen allerdings gelungen loszufahren. Im Bereich der Koblenzer Straße konnte der Student von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 in seinem VW Golf gesehen und kontrolliert werden. Der junge Mann hatte sogar im Auto ein Bier geöffnet und zeigte während der Polizeikontrolle leichte Probleme mit der Standfestigkeit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Im Anschluss musste der Mann mit zur Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Wie sich dort herausstellte, hatte er den Führerschein bereits wegen einer anderen Sache abgeben müssen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Zudem wird eine weitere Entziehung der Fahrerlaubnis geprüft.

