POL-MFR: (983) 84-jährige Helga L. aus Erlangen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Neustadt an der Aisch (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen (10.08.2022) und Donnerstagmorgen (11.08.2022) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Haus im Lindenweg ein und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 400 Euro ...

