POL-PPMZ: Nach den Ereignissen während des Fußballspiels wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet

Wie bereits berichtet kam es am vergangenen Freitag, während der Fußballerstligapartie Mainz 05 - 1. FC Köln, zu einer Vielzahl polizeilich relevanter Ereignisse. Im Gästeblock kam es neben dem Abbrennen Pyrotechnischer Gegenstände zu einem Übergriff auf einen Rettungssanitäter. Gegen Ende des Spiels wurde die Polizei zur Unterstützung des Ordnungsdienstes im Heimblock gerufen, da hier eine massive körperliche Auseinandersetzung im Gange war. Nachdem Polizeikräfte am Block eintrafen und massiv angegriffen wurden, kam es zum polizeilichen Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock gegen die angreifenden Personen. Zusätzlich kam es nach Spielende zu einem Angriff auf mehrere Personen des Ordnungsdienstes.

Zur lückenlosen Aufklärung sämtlicher mit dem Fußballspiel in Zusammenhang stehender Ereignisse, hat die Polizeidirektion Mainz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Mainz unter der Rufnummer 06131/65-4277 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

