Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Handtasche aus Büroraum entwendet

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben sich am Dienstag (05.04.22) zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem Bürogebäude an der Straße Am Markt verschafft.

Die Täter gingen in das Gebäude, dessen Zugang zwischen dem Rathaus und dem St. Josef Stift liegt, und öffneten gewaltsam auf noch unbekannte Art und Weise die Tür zu einem Büro. Aus diesem entwendeten sie eine Handtasche in der sich diverse Papiere, eine Geldbörse und ein Handy befanden. Es handelt sich um eine braune Handtasche und ein flaschengrünes Portemonnaie.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

