Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche

Aalen (ots)

Lauchheim: Einbruch an Heilig Abend

An Heilig Abend, im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 23:55 Uhr, brachen Unbekannte das Dachfenster eines Einfamilienhauses in der Ledergasse in Lauchheim auf, nachdem sie zuvor vergeblich versuchen, über ein Fenster im Erdgeschoss ins Gebäude zu gelangen. Im Innern wurden alle Zimmer durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Unbekannten kein Diebesgut. Allerdings beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361/524-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schule

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 21.12.2022, 11:00 Uhr, bis Heilig Abend, 14:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte über die Kellertüre Zutritt in die Friedensschule in Schwäbisch Gmünd, Rehnenhof/Wetzgau. Derzeit ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde. Der Sachschaden an der Kellertüre wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

