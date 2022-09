Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Katalysatoren von Autos gestohlen - Wer war Zeuge?

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem unbekannte Täter in zwei Fällen Katalysatoren aus geparkten Fahrzeugen herausgeschnitten haben, sucht die Polizei nach Zeugen. So wurden die Beamten am Donnerstag, 1. September 2022, zum Parkplatz einer Werkstatt an der Grothusstraße in Heßler gerufen. Einem dortigen Mitarbeiter war beim Starten des Autos aufgefallen, dass der Katalysator in der Zeit von Mittwochnachmittag, 31. August, 16.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 1. September, 7.30 Uhr, entfernt worden war. Auf ähnliche Weise hatten Unbekannte zwischen 21 Uhr am Mittwochabend, 31. August, und 16.40 Uhr am Donnerstagmittag, 1. September 2022, das Fahrzeug eines 53-Jährigen an der Buschgrundstraße in Buer beschädigt. Wer war Zeuge? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell