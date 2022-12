POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 26.12.2022, 12:30 Uhr

Aalen (ots) - Ellwangen: Unfall an der Anschlussstelle Am Sonntag, 25.12.2022 gegen 17:04 Uhr kam es an der Anschlussstelle Ellwangen zur BAB A7 zu einem Unfall. Hierbei wollte ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer von der Landesstraße 1060 nach links auf die Zufahrt zur Autobahn in Richtung Würzburg abbiegen. Er übersah dabei eine 53-jährige Ford-Fahrerin, welche ihm entgegenkam. Beim Zusammenstoß wurden beide ...

mehr