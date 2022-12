POL-AA: Ostalbkreis - Stand 26.12.2022, 12:30 Uhr

Aalen (ots) - Fellbach, Schmiden: Einbruch in Tonstudio Im Zeitraum von 23.12.2022, 21:00 Uhr und 24.12.2022, 19:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Welfenstraße in Fellbach, Schmiden über ein gekipptes Fenster Zutritt in ein Gebäude, welches als Tonstudio genutzt wurde. Im Innern wurde die Räumlichkeiten durchsucht. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. ...

