POL-FR: Jestetten: Fußgänger von Auto erfasst - schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 12.11.2022, gegen 09:00 Uhr, ist in Jestetten ein Fußgänger mit einem Auto kollidiert. Der 67-jährige wurde schwer verletzt. Er hatte die Hauptstraße in Höhe einer Fußgängerfurt überschritten und wurde dabei von dem in Richtung Schweiz fahrenden Pkw eines 34 Jahre alten Mannes erfasst. Der Fußgänger fiel von der Motorhaube zurück auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei ca. 5000 Euro. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

