POL-FR: Freiburg: Unfall zwischen Mähdrescher und Kleinwagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./13.11.2022, wurden an drei Fahrzeugen die Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Die Pkws standen hintereinander am Fahrbahnrand in der Gartenstraße geparkt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher ...

mehr