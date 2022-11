Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: An drei Fahrzeugen den Außenspiegel zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./13.11.2022, wurden an drei Fahrzeugen die Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Die Pkws standen hintereinander am Fahrbahnrand in der Gartenstraße geparkt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

