POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Fußgänger von Auto erfasst

In der Nacht auf Montag wurde ein Fußgänger auf einer Landesstraße bei Osterburken von einem Auto erfasst. Gegen 3.30 Uhr war der 51 Jahre alte Fahrer eines Fiats von Rosenberg in Richtung Osterburken unterwegs, als er auf freier Strecke mit dem Fußgänger kollidierte. Der 29-Jährige wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und dann in den Straßengraben geschleudert. Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst an der Unfallstelle und brachten ihn dann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fiat entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Da bislang keine Aussagen darüber getroffen werden können, wie es zu dem Unfall kam, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Landesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Buchen: Mazda beschädigt - Zeugen gesucht

Ein weißer Mazda wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in Buchen beschädigt. Der Wagen stand zwischen 21 Uhr am Sonntagabend und 9 Uhr am Montagmorgen im Unteren-Hainstadter-Weg. Vermutlich blieb in diesem Zeitraum ein LKW oder ein ähnlich großes Gefährt an dem Auto hängen und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Anstatt der Personalien hinterließ der Verursacher oder die Verursacherin lediglich orangefarbene Lacksplitter am Unfallort. Das Polizeirevier Buchen nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

