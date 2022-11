Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit über 1,4 Promille unterwegs

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 16.11.2022, hielt eine Polizeistreife während der Nachtschicht gegen 01:00 Uhr einen Seat am Märkischen Ring an. Aus dem PKW drang starker Alkoholgeruch. Die 60-jährige Fahrerin verneinte jedoch jeglichen Konsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Führerschein der Hagenerin wurde sichergestellt und ihr eine Blutprobe entnommen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau immer ungehaltener und aggressiver. Die Polizisten nahmen die 60-Jährge in Gewahrsam. Dort konnte sie ihren Rausch ausschlafen. (hir)

