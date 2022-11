Polizei Hagen

POL-HA: Sondereinsatz von Polizei und Ordnungsamt zum Start des Hagener Weihnachtsmarktes

Hagen-Mitte (ots)

"Unser Ziel ist es, durch die deutlich sichtbare Präsenz die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Hagener Innenstadt zu erhöhen, aber auch als Ansprechpartner für hilfesuchende Menschen zur Verfügung zu stehen", so Julian Gante, Leiter des Stadtordnungsdienstes der Stadt Hagen, zum gemeinsamen mehrtägigen Sondereinsatz der Dienststelle ordnungsbehördliche Aufgaben des Ordnungsamtes der Stadt Hagen mit der Polizei Hagen von Mittwoch, 16. November, bis Samstag, 19. November. Im Fokus des Einsatzes stehen die Bereiche des Hagener Weihnachtsmarktes in der Innenstadt inklusive Sparkassenkarree, Badstraße und der Fußgängerzone bis Mittelstraße sowie das Bahnhofsviertel bis zur Neumarktstraße, zum Bergischen Ring und Märkischer Ring.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sowohl in zivil als auch uniformiert unterwegs und überprüfen die entsprechenden Bereiche unter anderem auf illegale Müllentsorgung, verschiedene Ordnungswidrigkeiten und Betäubungsmittelkriminalität, zeigen Präsenz an bekannten Problembereichen und führen Jugendschutzkontrollen durch. Am Donnerstag, 17. November, wird das Team zudem durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung der Stadt Hagen und des Zolls begleitet, am Freitag, 18. November, durch die städtische Gewerbeaufsicht. Unmittelbar auf dem Weihnachtsmarkt hat die Polizei Hagen mit zivilen Kräften besonders Taschendiebe im Fokus. Bei dem gemeinsamen Einsatz schreiten Polizei und Ordnungsamt niederschwellig ein. "Durch die enge Zusammenarbeit von Polizei und Stadt Hagen verdeutlichen wir das breite Spektrum unserer Möglichkeiten sowohl im präventiven Bereich wie auch zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Gemeinsam erhöhen wir hierbei die Kontrolldichte und Intensität der Kontrollen", erklärt Tino Schäfer, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter der Pressestelle der Polizei Hagen. "Auch über den Sondereinsatz hinaus werden die Kräfte von Ordnungsamt und Polizei im Bereich des Weihnachtsmarktes ständig präsent und ansprechbar sein."

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell