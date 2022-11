Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte nehmen Einbrecher in Wehringhausen fest - Untersuchungshaft angeordnet

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Sonntagnachmittag (13.11.2022) in Wehringhausen bei einem Einsatz wegen eines Einbruchsalarms einen 27-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 15.10 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine Alarmauslösung an dem Gebäude des Berufsfortbildungswerks (bfw) in der Minervastraße ein. Als die Beamten das Grundstück betraten, erkannten sie bereits eine offen stehende Tür an der rückwärtigen Seite des Gebäudes. Sie umstellten das Haus und hörten dabei verdächtige Geräusche, die aus dem Inneren stammten. Kurz darauf trat der 27-jährige Tatverdächtige aus der offen stehenden Tür heraus. Er trug einen Schraubendreher in seiner Jackentasche. Die Polizisten überwältigten den Mann und legen ihm Handschellen an. In dem Rucksack des Mannes fanden sie Diebesgut, welches aus dem Gebäude stammte. Innerhalb der Räumlichkeiten standen Computermonitore zum Abtransport bereit. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Am gestrigen Montag (14.11.2022) wurde der 27-Jährige auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt. (sen)

