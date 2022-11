Polizei Hagen

POL-HA: Tankbetrug in Boele - Mann füllt Kanister sowie Tank mit Benzin und fährt in unbekannte Richtung weg

Hagen-Boele (ots)

Ein bislang unbekannter Mann tankte am frühen Montagabend (14.11.2022) an einer Tankstelle in Boele und fuhr anschließend ohne zu bezahlen davon. Gegen 18.05 Uhr fuhr der Mann mit einem silbernen Mercedes auf das Gelände der Tankstelle in der Schwerter Straße. Er füllte anschließend sowohl einen mitgeführten Kanister als auch den Tank des Autos mit Benzin und fuhr dann in unbekannte Richtung weg. Bezahlt hatte er nicht. Ein 50-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle sagte den Polizeibeamten, dass der Täter eine schwarze Kappe, ein weißes T-Shirt mit einer schwarzen Jacke darüber, eine schwarze Hose sowie braune Schuhe trug. Bei einer Sichtung der Videoaufzeichnungen konnten die Beamten das Kennzeichen des Mercedes ablesen. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich dabei um eine Fälschung. Die Kripo ermittelt nun wegen des Tankbetruges, des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verdachts der Urkundenfälschung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell