Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Am 11.11.2022 kam es in Hagen-Haspe vor einer Buchhandlung zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Mann und einer Frau im Zusammenhang mit dem Verhalten von Kindern. Der Mann soll der etwa 1,70 m großen Frau einen Kopfstoß versetzt haben, als diese ihm nahe kam. Darauf soll die Frau, die eine schwarze Vollverschleierung trug, mit einem Pfefferspray zweimal in Richtung des Mannes gesprüht haben und in Richtung Voerder Straße davon gelaufen sein. Durch den Einsatz des Sprays wurden Atemwegsreizungen bei sechs weiteren Personen verursacht. Die Polizei sucht zur Aufklärung des Sachverhaltes Zeugen. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

