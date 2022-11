Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Körperverletzung in Disko gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Rehstraße wurde ein 26-Jähriger Sonntagnacht (13.11.2022) Opfer einer Körperverletzung. Gegen 4 Uhr feierte der Bochumer mit zwei Freundinnen in einer Diskothek. Er sein von einem anderen Mann auf eine abwertende Art angesprochen worden. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte versucht ihn zu schlagen. Der 26-Jährige konnte sich noch wegducken und wurde im Nacken getroffen. Als er sich wehrte und den Tatverdächtigen schubste, packten ihn zwei weitere Männer am Arm. Sein Kontrahent schlug ihm daraufhin mit der Faust in das Gesicht. Türsteher verwiesen die drei Männer der Disko. Sie konnten nicht mehr durch die Polizei angetroffen werden. Der unbekannte Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt, zwischen 180-185cm groß, hatte schwarze lockig Haare. Seine Statur sei schlank. Er trug ein weißes langes T-Shirt mit der Aufschrift "Diesel". Der 26-jährige Bochumer kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

