POL-HA: Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Als eine 39-Jährige am Samstag (12.11.2022) gegen 17 Uhr die Schwerter Straße befuhr, stieß sie mit einem Audi zusammen. Die Hagenerin wollte mit ihrem Golf in Richtung der Wandhofener Straße fahren, als sie an der Kreuzung eine ausgefallene Ampel sah. Sie hielt zunächst an, um anderen Fahrzeugen Vorfahrt zu gewähren. Die Hagenerin schilderte bei der Unfallaufnahme durch die Polizei, dass sie hierbei auch den Audi eines 37-Jährigen sah. Sie habe den Abstand zu dem anderen Auto jedoch fälschlicherweise als genügend eingeschätzt und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der Fahrer des Audi versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Zwei Kinder im Fahrzeug des Iserlohners verletzten sich leicht. Der 4-Jährige und der 12-Jährige mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro, sie wurden abgeschleppt. (arn)

