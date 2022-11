Polizei Hagen

POL-HA: Frontalzusammenstoß auf der Hohenlimburger Straße - 2 Schwerverletzte

Am Freitag, 11.11.2022, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Hohenlimburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau befuhr, zusammen mit ihren beiden Kindern, in einem Citroen die Hohenlimburger Straße in Richtung Hagen. In Höhe des Ortsteils Herbeck verlor sie nach derzeitigem Ermittlungsstand kurzfristig das Bewusstsein und geriet mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo sie mit einem Lada kollidierte, der in Richtung Hohenlimburg unterwegs war. Ein am Fahrbahnrand geparkter Anhänger wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der 58-jährige Lada-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Bochumer Klinik geflogen. Die Unfallverursacherin kam mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Hohenlimburger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

