Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Vollbremsung

Hagen-Mitte (ots)

Als ein Bus am Freitag (11.11.2022) gegen 13.50 Uhr den Graf-von-Galen-Ring in Richtung Busbahnhof befuhr, rannte plötzlich ein Kind bei Rotlicht auf die Fahrbahn. Der 35-jährige Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Zwei Insassen in seinem Fahrzeug zogen sich jedoch leichte Verletzungen zu. Mehrere Fahrgäste waren gestürzt, ein 49-Jähriger stieß sich den Kopf, eine 34-Jährige prallte mit ihrer Nase gegen eine Stange. Beide Leichtverletzte wollten eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der etwa 6-7 Jahre alte Junge mit dunklen Haaren flüchtete in Richtung Körnerstraße. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Angaben von Zeugen, die Hinweise zur Identität des Kindes machen können. (arn)

