Polizei Hagen

POL-HA: Beim Abbiegen Gegenverkehr nicht beachtet - 1 Verletzter auf der Weststraße

Hagen (ots)

Am Samstag 12.11.2022 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weststraße/Nöhstraße. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer, der auf der Weststraße in Richtung Wetter unterwegs war, beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Nöhstraße abzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 63-jährigen Audi-Fahrers, der die Weststraße in Richtung Hagen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem ein 17-jähriger Mitfahrer in dem Audi verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

MS

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell