LPI-J: Briefkasten gesprengt

Jena (ots) - Am Samstag erschien ein 19-jähriger junger Mann bei der Polizei Jena um eine Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug anzuzeigen. Bei der Befragung gab er an, dass er sein Fahrzeug vor seiner Wohnung in der Boegeholdstraße in Jena Winzerla abgestellt hatte. Im Zeitraum vom 09.09.2022, 18 Uhr bis zum 10.09.2022, 08:30 Uhr hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand erheblich tiefe Kratzer im Bereich der linken und rechten Fahrzeugseite, sowie der ...

