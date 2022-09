Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Audi komplett zerkratzt

Jena (ots)

Am Samstag erschien ein 19-jähriger junger Mann bei der Polizei Jena um eine Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug anzuzeigen. Bei der Befragung gab er an, dass er sein Fahrzeug vor seiner Wohnung in der Boegeholdstraße in Jena Winzerla abgestellt hatte. Im Zeitraum vom 09.09.2022, 18 Uhr bis zum 10.09.2022, 08:30 Uhr hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand erheblich tiefe Kratzer im Bereich der linken und rechten Fahrzeugseite, sowie der Motorhaube verursacht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Da der Geschädigte keine Hinweise zum Täter geben konnte, bittet die Polizei Jena um Zeugenhinweise zum vorliegenden Sachverhalt. In Anbetracht des Ausmaßes der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass die Tat erhebliche Geräusche zwischen den dortigen Wohnblöcken verursacht hat.

