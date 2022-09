LPI-J: Verdächtige Substanz aufgefunden

Bad Sulza (ots) - Im Tatzeitraum vom 09.09.22 bis 10.09.22 besprühten bislang unbekannte Täter einen in der Louis-Braille-Str. abgestellten Pkw-Anhänger mit Farbe und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat abgeben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03644/541-0 bei der Polizei Apolda zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

