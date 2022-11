Polizei Hagen

POL-HA: 54-jähriger Autofahrer fährt Schlangenlinien - Alkoholtest zeigt 0,82 Promille an

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizeibeamte hielten am frühen Montagmorgen (14.11.2022) in Vorhalle einen 54-jährigen Autofahrer an, der unter Alkoholeinfluss stand und durch seine Fahrweise auffiel. Gegen 03.40 Uhr fuhren sie über die Weststraße in Richtung der Hagener Innenstadt. Dort wurden sie auf den parallel zu ihnen fahrenden Nissan des Hageners aufmerksam. Dieser bog offensichtlich beim Erblicken des Streifenwagens nach rechts in die Zieglerstraße ab. Die Beamten wendeten und fuhren ihm hinterher. Dabei stellten sie fest, dass der 54-Jährige Schlangenlinien fuhr. Bei einer Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten sofort einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers wahr. Nachdem er ausstieg, erkannten sie außerdem, dass der Hagener einen schwankenden Gang hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,82 Promille an. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 54-Jährigen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen der Trunkenheit im Verkehr. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell