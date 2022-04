Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Randalierer verletzt zwei Polizeibeamte

Schwelm (ots)

Am Sonntag wurde die Polizei zu einem Streit in die Schwelmer Innenstadt gerufen. Am Einsatzort trafen die Beamten vor dem Haus auf einen 45-jährigen Schwelmer. Der Mann wies ein blutverschmiertes Gesicht und Kleidung auf. Bei Erblicken der Polizei versuchte er zu Fuß zu flüchten. Während sich eine Streifenbesatzung um den aggressiven Mann kümmerte, begab sich eine zweite Besatzung in das Haus zur Melderin. Diese teilte der Polizei mit, dass es sich bei dem 45-Jährigen um ihren Ex- Lebensgefährten handele. Der Mann habe plötzlich am Abend vor der Tür gestanden und randaliert. Es gelang ihm die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen, hierbei verletzte er sich im Kopfbereich. Nachdem er die Wohnung betrat, ging er aggressiv auf Sie zu und packte sie an den Armen. Dann verließ der Mann die Wohnung wieder. Die Frau blieb unverletzt. Der 45-Jährige verhielt sich im Beisein der Polizei weiter aggressiv und reagierte auf keine Ansprache. Er wurde zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Der Schwelmer leistete dabei weiterhin Widerstand und verletzte bei der Fixierung einen Beamten durch einen Kopfstoß leicht am Kopf. Ein weiterer Beamter wurde bei der Auseinandersetzung an der Hand verletzt. Der Schwelmer wurde zunächst in das Polizeigewahrsam gebracht. Da sich sein Gesundheitszustand jedoch verschlechterte, wurde er mit einem Rettungswagen unter Polizeibegleitung einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht der Verdacht, dass der 45-Jährige unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ihm wurden Blutproben entnommen. Gegen ihn wird wegen Widerstand, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

