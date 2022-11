Polizei Hagen

POL-HA: Defekter Scheinwerfer und Rauschgiftcocktail

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstag, 12.11.2022, kontrollierte eine Polizeistreife während der Nachtschicht gegen 03:15 Uhr einen Ford in der Elseyer Straße. Grund dafür war ein defekter Scheinwerfer. Auf dem Beifahrersitz lagen mehrere Bierdosen. Der 44-jährige Fahrer war redselig, seine Reaktionen jedoch deutlich verlangsamt. In der Fahrertür stand eine geöffnete Wodkaflasche. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, Opiate und Amphetamine. Zudem zeigte das Atemalkoholtestgerät einen Wert von über 1,1 Promille an. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige vorgelegt. (hir)

