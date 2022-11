Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung und Kennzeichendiebstahl an einem Fahrzeug.

Idar-Oberstein (ots)

In einem Zeitraum von dem 27.10.2022 bis zu dem 31.10.2022 kam es in der Pestalozzistraße in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung, sowie einem Kennzeichendiebstahl an einem roten Transporter. Dieser wurde in dem gesamten, oben genannten Zeitraum in der Zufahrt der Heidensteilschule geparkt. Beschädigt wurden beide Außenspiegel. Darüber hinaus wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Bei sachdienlichen Hinweisen bittet die Polizeiinspektion Idar-Oberstein um telefonische Benachrichtigung unter der im Kontakt befindlichen Telefonnummer.

