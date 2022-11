POL-PDTR: Dieseldiebstahl

Morbach (ots) - In dem Zeitraum von Sonntag, den 30.10.2022 gegen 16:00 Uhr, bis Montag, den 31.10.2022 gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Morbach. Auf dem Parkplatz an der "Bernkasteler Straße", oberhalb der Straße "Unterer Markt", beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort parkenden PKW. An dem beschädigten PKW können rote Lackanhaftungen festgestellt werden. Demnach könnte es sich bei ...

