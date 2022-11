POL-PDTR: Vermisstensuchte in Waldrach

Kasel (ots) - Am 31.10.2022 wurde an einer Fensterscheibe im zweiten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Im Rosenbungert eine Beschädigung festgestellt. Bereits zwei Wochen vorher wurden an derselben Fensterscheibe bereits Beschädigungen festgestellt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Bei den Beschädigungen handelt es sich mutmaßlich um Einschusslöcher, welche durch eine kleinkalibrige ...

mehr