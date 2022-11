Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 28.10.2022 und dem 30.10.2022 ist es im Ringgraben in 54411 Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen. Ein unbekannter Täter beschädigte das Fahrzeug und verließ den Tatort ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hierbei entstand ein Sachschaden an der linken Frontstoßstange des Fahrzeuges. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise zu Täter und Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell