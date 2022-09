Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220918 - 1076 Frankfurt-Dornbusch: Trickdiebstahl in Wohnung

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag verschafften sich zwei Personen mithilfe des sog. "Wassserglastricks" Zugang zur Wohnung einer 81-jährigen. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Wert mehrerer zehntausend Euro.

Gegen 13:15 Uhr klingelte eine Frau bei der Seniorin in der Kurhessenstraße und bat um ein Glas Wasser. Die Dame bat die Unbekannte daraufhin in ihre Küche, wo sie ihr das gewünschte Glas Wasser einschenkte. Anschließend hielten sich beide noch etwa zehn Minuten in der Küche auf, bevor die Wohnungsinhaberin ihren Gast aufforderte, wieder zu gehen. Einige Zeit später realisierte die 81-Jährige, dass ihr Schmuck aus dem Schlafzimmerschrank entwendet worden war. Vermutlich nutzte ein Komplize / eine Komplizin die Zeit, in der die Seniorin in der Küche abgelenkt wurde dafür, die Wertsachen zu stehlen.

Täterbeschreibung:

Weiblich, etwa 50 Jahre alt, ca. 150 cm groß und korpulent, südosteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer Weste und blauer Jeans, trug weiße Handschuhe.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

