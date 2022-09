Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220916 - 1073 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme eines Dealers führt zum Auffinden einer großen Bargeldsumme

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (15. September 2022) wurde gegen 16:20 Uhr ein Dealer in der Stresemannallee festgenommen. Der Täter führte knapp 15.00 Euro Bargeld bei sich.

Am Donnerstag beobachteten zivile Polizeikräfte zunächst ein Drogengeschäft im Bereich der S-Bahnhaltestelle Stresemannallee. Nach erfolgter Übergabe gingen beide Parteien wieder getrennter Wege. Während der Käufer sich zu der S-Bahn begab, stieg der Verkäufer in ein Taxi und konnte zunächst unerkannt entkommen. Der Käufer wurde in der S-Bahn durch die Polizei aufgegriffen und einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm wurden circa 30 Gramm Haschisch und 15 Gramm Marihuana gefunden. Der Verkäufer konnte einige Zeit später durch die aufmerksamen Beamten wiedererkannt und festgenommen werden. Bei ihm konnten die Beamten zwar lediglich 4 Gramm Haschisch, dafür aber knapp 15.000 Euro in seiner Brusttasche auffinden. Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung wurden noch weitere 6 Gramm Haschisch sowie ein gestohlenes Treckingrad aufgefunden.

