POL-F: 220918 - 1074 Frankfurt-Griesheim: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Samstag (17. September 2022) auf Sonntag (18. September) kam es gegen 00.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Mainzer Landstraße. Die beiden Täter konnten noch vor Ort festgenommen werden.

Der Einbruch wurde durch den Sicherheitsdienst des Objektes gemeldet. Vor Ort habe man eine zerbrochene Scheibe sowie einen durchwühlten Kassenbereich im Verkaufsraum festgestellt. Als die Streifen vor Ort eintrafen konnten sie zwei Personen im Gebäude wahrnehmen, welche, nachdem sie die Polizeikräfte bemerkten, auf das Dach des Gebäudes flüchteten. Von dort aus setzten die beiden 39 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen ihre Flucht auf das Dach eines angrenzenden Gebäudes fort, wo sie widerstandslos festgenommen werden konnten. Um die Beschuldigten sicher vom Dach zu geleiten, wurde die Feuerwehr mittels Drehleiter hinzugerufen. Die Täter wurden anschließend in das zentrale Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht.

