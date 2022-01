Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Zwei parallele Türöffnungen für den Rettungsdienst

Hubschrauber bringt Notarzt - 04.01.2022

Lage (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Lage zu einer Türöffnung aufgrund eines medizinischen Notfalls in Lage-Müssen alarmiert. Hinter einer verschlossenen Wohnungstür befand sich eine hilflose Person. Die Feuerwehr öffnete die Tür für den Rettungsdienst und unterstützte anschließend bei der Versorgung und dem Transport des Patienten zum Rettungswagen.

Fast zeitgleich ging ein weiterer Alarm für eine Türöffnung in der Schötmarschen Straße in Lage ein. Eine Person war in der Wohnung gestürzt und konnte aus eigener Kraft die Tür nicht mehr öffnen und hatte um Hilfe gerufen. Bewohner des Hauses hörten die Hilferufe und alarmierten den Rettungsdienst und die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte daher mit einem weiteren Fahrzeug aus, öffnete auch hier die verschlossene Tür. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Person durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgt. Anschließend unterstützten die Kräfte noch beim Transport des Patienten zum Rettungswagen.

Da zum Zeitpunkt der Alarmierung alle Notarztfahrzeuge aus dem Kreis Lippe bei anderen Einsätzen gebunden waren, wurde der Notarzt mit Hilfe des Rettungshubschraubers Christoph 13 aus Bielefeld zur Einsatzstelle gepflogen. Der Hubschrauber konnte nicht weit von der Einsatzstelle entfernt auf einer Wiese landen.

Im Einsatz waren die Einheit Lage, der Rettungsdienst Kreis Lippe, der Rettungshubschrauber Christoph 13 sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell