POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Geldbörse geraubt

Aalen (ots) - Crailsheim-Neustädtlein: Auto beschädigt Am Sonntag zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe an einem auf einem Hotelparkplatz in der Grenzstraße geparkten PKW der Marke Mercedes Benz ein. An dem PKW entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0. ...

